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Райан Рейнольдс рассказал о будущем Дэдпула после Дэдпула и Росомахи

Райан Рейнольдс не хочет делать «Дэдпула 4», но с радостью появится в других фильмах
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Собрались на днях Райан Рейнольдс и Эндрю Гарфилд, чтобы поболтать о киноиндустрии и собственной работе в ней. Рейнольдс, само собой, затронул тему фильмов о Дэдпуле и популярности персонажа.

По словам Рейнольдса, после выхода «Дэдпула и Росомахи» у него не было планов на полноценный четвёртый фильм с персонажем в главной роли. Актёр хочет уделять больше времени семье и участвовать в воспитании детей. При этом Рейнольдс с радостью бы снялся в другой ленте в качестве камео или с второстепенной ролью.

Дело в моей семье и детях. Я не хочу отсутствовать и не хочу ничего пропускать в их жизни. Так что я не знаю, каким будет будущее Дэдпула.

Райн отметил, что, к примеру, снялся бы в потенциальном сольном фильме про Гамбита с Ченнингом Татумом в главной роли. Актёр уверен, что Дэдпул бы порадовал фанатов даже таким коротким появлением не в качестве ключевого персонажа.

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