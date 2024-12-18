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Мультфильм «Властелин колец: Война рохирримов» выйдет в онлайне 7 января

Мультфильм «Властелин колец: Война рохирримов» выйдет в онлайне 7 января
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Компания Warner Bros. анонсировала дату цифрового релиза мультфильма «Властелин колец: Война рохирримов». Аниме по культовой вселенной Джона Толкина можно будет посмотреть в онлайне уже 7 января с русскими субтитрами.

Таким образом, новый проект по «Властелину колец» доберётся до стримингов спустя месяц после выхода в кинотеатрах. За две недели проката лента собрала неутешительные $ 10 млн при бюджете в $ 30 млн и получила смешанные отзывы от зрителей.

«Властелин колец: Война рохирримов» рассказывает историю нападения дунландцев во главе с вождём Вульфом на Рохан. Атака оказывается крайне успешной, и остатки рохиррим под руководством Хельма отправляются в неприступную крепость Хорнбург. Режиссёром аниме выступил Кэндзи Камияма, известный по «Призраку в доспехах: Синдром одиночки».

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