Финал «Йеллоустоуна» посмотрели 11 млн человек — это абсолютный рекорд для сериала

Компания Paramount похвасталась успехами пятого сезона сериала «Йеллоустоун». Финал шоу посмотрели около 11,4 млн человек — этот показатель учитывает аудиторию только в премьерный день.

Таким образом, финальный эпизод установил абсолютный рекорд сериала по общей аудитории. Флагман Paramount уходит на очень высокой ноте даже без Кевина Костнера, который не принял участия в финальных эпизодах шоу из-за занятости в собственном вестерне «Горизонты».

Оригинальный сериал стартовал в 2018 году и рассказывает о жизни семьи Даттонов на одном из ранчо в Монтане (США) между национальным парком Йеллоустоун и индейской резервацией Брокен-Рок. Помимо «Йеллоустоуна», Paramount также работает над двумя ответвлениями знаменитого проекта: «1944» и «2024». Ранее шоу получило два спин-оффа: «1883» и «1923».