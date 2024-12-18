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Чехия вернёт до 25% бюджета Голливуду за съёмки фильмов и сериалов на территории страны

Чехия вернёт до 25% бюджета Голливуду за съёмки фильмов и сериалов на территории страны
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Правительство Чехии анонсировало обновлённую программу по поддержке иностранного кинематографа. С 1 января 2025 года государство будет возвращать до 25% от производственного бюджета фильмов и сериалов (35% для анимации), снятых на территории страны.

Это значит, что если голливудские киностудии снимут свой проект в Чехии, то отобьют часть бюджета ещё до начала производства. Для работы механизма зарубежным компаниям необходимо зарегистрировать организацию в Чехии, а максимальный возврат составляет $ 19 млн.

Ранее студии Голливуда уже начали присматриваться к Чехии, организуя съёмки недавнего хоррора «Носферату», сериала «Основание» от Apple, боевика «Балерина» по «Джону Уику» и грядущего сериала «Бегущий по лезвию 2099».

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