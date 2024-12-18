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В Helldivers 2 добавили предметы из серии шутеров Killzone

В Helldivers 2 добавили предметы из серии шутеров Killzone
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Разработчики Helldivers 2 из студии Arrowhead Game аннотировали коллаборацию с серией шутеров Killzone. Во внутриигровом магазине уже появился набор с рядом косметических предметов: детали брони, оружие, плащ и другие.

Фото: Arrowhead Game Studios

Также в ближайшее время по мотивам Killzone в игре стартует особый боевой пропуск, а за победы на полях сражений геймеров ждут награды. Вторая часть коллаборации начнётся в Helldivers 2 уже 23 декабря.

Helldivers 2 — популярный шутер, в котором командам из нескольких человек нужно выполнять миссии на различных планетах. В распоряжении геймеров есть оружие и стратагемы. Это особые умения: вызов воздушного удара, вызов мощного робота, снаряжения и прочего.

Helldivers 2 доступна на PS5 и ПК.

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