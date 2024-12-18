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LG представила линейку флагманских 4К-телевизоров QNED 2025 с одним проводом питания

LG представила линейку флагманских 4К-телевизоров QNED 2025 с одним проводом питания
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Компания LG анонсировала линейку телевизоров QNED evo 2025. Их главной особенностью выступает практически полное отсутствие проводов: у телевизора есть только провод питания, а передача изображения происходит с помощью приставки Zero Connect Box, которую можно разместить в любом месте комнаты.

Фото: LG

В QNED evo 2025 будет реализована фирменная технология LG Dynamic QNED Color Solution, которая обеспечивает более точную цветопередачу за счёт оптимизации механизма подсветки. Также будущие устройства подойдут и геймерам, поскольку производитель оснастил телевизоры AMD FreeSync Premium.

Ко всему прочему, линейка QNED evo 2025 получила ИИ-процессор α8, который нужен для технологии Dynamic Tone Mapping Pro — она оптимизирует HDR, преобразует двухканальный звук в объёмный и повышает разборчивость речи.

Стоимость телевизоров серии и их дата выхода пока не раскрываются. Больше деталей LG раскроет в 2025 году.

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