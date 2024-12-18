Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Опубликован первый постер детектива «Подслушано в Рыбинске» с Рузилем Минекаевым

Опубликован первый постер детектива «Подслушано в Рыбинске» с Рузилем Минекаевым
Аудио-версия:
Комментарии

Кинокомпания 1-2-3 Production опубликовала первый постер детективного сериала «Подслушано в Рыбинске» с Рузилем Минекаевым («Слово пацана»). На нём оказались изображены центральные герои шоу.

Проект расскажет о журналисте небольшой провинциальной газеты Юре, который всю свою жизнь пишет непримечательные новости родного города. Но внезапно с Юрой происходит событие, которое переворачивает всю его жизнь — к нему приходят видения, которые предсказывают убийства, тайно и незаметно происходящие в Рыбинске. Вскоре ситуация осложняется тем, что по одному из дел Юра становится главным подозреваемым.

Также в актёрский состав вошли Тимофей Трибунцев, Антон Васильев, Михаил Кремер, Варвара Володина, Юлия Хлынина, Сергей Дьяков, Григорий Калинин, Сергей Козик, Екатерина Чаннова и другие. Кресло режиссёра занял
Петр Тодоровский («Здоровый человек», «Большой»).

Премьера шоу состоится 23 января в стриминговом сервисе PREMIER.

Первый постер

Фото: 1-2-3 Production

Материалы по теме
Истинный убийца Diablo. Обзор Path of Exile 2
Истинный убийца Diablo. Обзор Path of Exile 2
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android