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Роскомнадзор будет следить за пользователями, которые обходят блокировки в Интернете

Роскомнадзор будет следить за пользователями, которые обходят блокировки в Интернете
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Журналисты издания «Ведомости» рассказали о новом законопроекте. Согласно тексту документа, операторы связи в России должны будут передавать Роскомнадзору данные об IP-адресах клиентов, которые заходят на заблокированные в стране интернет-сайты.

Отмечается, что подобная мера «позволит предотвратить доступ к информации, распространение которой ограничено на территории России, и защитить граждан от возможного вреда». В документе уточняется, что Роскомнадзор должен начать получать информацию от операторов связи в течение трёх месяцев со дня вступления приказа в силу.

Наказаний за заход на заблокированные сайты в России пока не предусмотрено. Изменится ли ситуация, остаётся под вопросом.

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