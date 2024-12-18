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Apple сокращает поддержку сервисов Apple TV+ и Apple Fitness+ в России — СМИ

Apple сокращает поддержку сервисов Apple TV+ и Apple Fitness+ в России — СМИ
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Как сообщают журналисты издания iPhones.ru, с декабря 2024 года Apple частично сократит поддержку сервисов на территории России. Это будет первое изменение условий работы компании в РФ с весны 2022 года.

Что изменится для пользователей из России:

  • компания перестанет выпускать в Apple TV+ некоторые новые фильмы и сериалы для российских аккаунтов, однако часть запланированного контента всё равно выйдет;
  • компания будет выкладывать в Apple TV+ только трейлеры, но не сами фильмы или сериалы;
  • компания ограничит появление новых тренировок в сервисе Apple Fitness+.

Возможно, Apple готовит и другие ограничения, однако информации по поводу этого пока нет. Также журналисты отметили, что компания не собирается запрещать российским пользователям пополнять баланс Apple ID, покупать приложения и оформлять подписки.

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