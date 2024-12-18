Apple сокращает поддержку сервисов Apple TV+ и Apple Fitness+ в России — СМИ

Как сообщают журналисты издания iPhones.ru, с декабря 2024 года Apple частично сократит поддержку сервисов на территории России. Это будет первое изменение условий работы компании в РФ с весны 2022 года.

Что изменится для пользователей из России:

компания перестанет выпускать в Apple TV+ некоторые новые фильмы и сериалы для российских аккаунтов, однако часть запланированного контента всё равно выйдет;

компания будет выкладывать в Apple TV+ только трейлеры, но не сами фильмы или сериалы;

компания ограничит появление новых тренировок в сервисе Apple Fitness+.

Возможно, Apple готовит и другие ограничения, однако информации по поводу этого пока нет. Также журналисты отметили, что компания не собирается запрещать российским пользователям пополнять баланс Apple ID, покупать приложения и оформлять подписки.