Apple сокращает поддержку сервисов Apple TV+ и Apple Fitness+ в России — СМИ
Как сообщают журналисты издания iPhones.ru, с декабря 2024 года Apple частично сократит поддержку сервисов на территории России. Это будет первое изменение условий работы компании в РФ с весны 2022 года.
Что изменится для пользователей из России:
- компания перестанет выпускать в Apple TV+ некоторые новые фильмы и сериалы для российских аккаунтов, однако часть запланированного контента всё равно выйдет;
- компания будет выкладывать в Apple TV+ только трейлеры, но не сами фильмы или сериалы;
- компания ограничит появление новых тренировок в сервисе Apple Fitness+.
Возможно, Apple готовит и другие ограничения, однако информации по поводу этого пока нет. Также журналисты отметили, что компания не собирается запрещать российским пользователям пополнять баланс Apple ID, покупать приложения и оформлять подписки.
Материалы по теме
Комментарии