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Вышел трейлер фильма «Электрический штат» от режиссёров «Мстителей» со звёздами Голливуда

Компания Netflix опубликовала полноценный трейлер фантастического фильма «Электрический штат» c Милли Бобби Браун («Очень странные дела») и Крисом Праттом («Стражи Галактики») в главных ролях. В ролике показали центральных героев истории, включая милого робота с забавной причёской.

Видео доступно на YouTube-канале Netflix. Права на видео принадлежат Netflix.

События ленты развернутся в альтернативном 1994 году, когда ожесточённая война людей и искусственного интеллекта закончилась ничьей. Население пытается восстановиться после масштабных потерь, а роботы отправились в зону отчуждения.

Режиссёрами выступили братья Руссо, ранее трудившиеся над «Мстителями: Война бесконечности» и «Мстителями: Финал».

Премьера картины «Электрический штат» состоится 14 марта 2025 года в стриминговом сервисе Netflix.