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Вышел трейлер комедийного хоррора «Смерть единорога» с Дженной Ортегой

Вышел трейлер комедийного хоррора «Смерть единорога» с Дженной Ортегой
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Кинокомпания A24 опубликовала дебютный трейлер комедийного хоррора «Смерть единорога» с Дженной Ортегой («Уэнсдей») и Полом Раддом («Человек-муравей») в главных ролях. В ролике показали ряд комичных эпизодов и пугающую версию единорога.

Видео доступно на YouTube-канале A24. Права на видео принадлежат A24.

Картина расскажет об отце, который отправляется с дочерью на выходные к своему начальнику, однако по пути они случайно сбивают еддинорога. Ситуация сильно осложняется, когда босс начинает видеть в мифическом существе личную выгоду.

Также в актёрский состав вошли Уилл Поултер, Пол Радд, Теа Леони, Ричард Э. Грант, Энтони Кэрриган, Сунита Мани, Джессика Хайнс, Стив Пак, Николас Уиттман и другие. Кресло режиссёра занял Алекс Шарфман.

Премьера ленты в мировом прокате состоится весной 2025 года. Точная дата пока не раскрывается.

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