Malik покинул состав Team Spirit по Dota 2

Казахский киберспортсмен Абдималик Malik Сайлау завершил своё выступление в российском составе Team Spirit по Dota 2.

Малик присоединился к составу Team Spirit 26 сентября в качестве временной замены для Магомеда Collapse Халилова, который взял перерыв после завершения топ-турнира The International 2024.

Как изначально сообщалось, Сайлау действительно выступал за «драконов» лишь до конца 2024 года, после чего стал свободным агентом. Под знамёнами «спиритов» Малик сыграл на пяти топ-ивентах, где команда четырежды входила в четвёрку лучших. Сам игрок опубликовал следующий пост:

Всем привет! Вот и закончился мой путь с Team Spirit. Было очень весело и приятно работать с ними, желаю им всем удачи!

Спасибо ещё фанатам «спирит», что очень тепло встретили и поддерживали.

Мои планы также не изменились. Буду играть в «Доту» и рассматривать предложения. Ищу команду, так скажем.

С 2025 года место Малика в команде вновь займёт двукратный чемпион The International Магомед Collapse Халилов.