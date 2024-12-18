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Parker присоединился к Team Secret на квалификациях к топ-турниру по Dota 2

Parker присоединился к Team Secret на квалификациях к топ-турниру по Dota 2
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Европейская Team Secret сыграет с временным составом в отборочных Западной Европы к топ-турниру FISSURE PLAYGROUND Belgrade 2025 по Dota 2.

Команда Клемента Puppey Иванова выступит на квалификациях без монгольских игроков на первой и третьей позициях. Их места займут перуанец Дэвид Parker Нихо Флорес и серб Михайло MikSa` Йованович. Останутся ли эти киберспортсмены в коллективе после завершения отборочных, неизвестно.

Состав Team Secret на FISSURE PLAYGROUND по Dota 2:

  • Дэвид Parker Нихо Флорес;
  • Алексей Ainkrad Дивеевский;
  • Михайло MikSa` Йованович;
  • Kyzko;
  • Клемент Puppey Иванов;
  • Ли Heen Сонг Го (тренер);
  • Тью ah fu Сун Чуан (тренер).

В первом раунде квалификации обновлённая Team Secret встретится с Team Greece. Победитель отборочных пройдёт на топ-турнир FISSURE PLAYGROUND Belgrade 2025.

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