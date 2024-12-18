Parker присоединился к Team Secret на квалификациях к топ-турниру по Dota 2
Европейская Team Secret сыграет с временным составом в отборочных Западной Европы к топ-турниру FISSURE PLAYGROUND Belgrade 2025 по Dota 2.
Команда Клемента Puppey Иванова выступит на квалификациях без монгольских игроков на первой и третьей позициях. Их места займут перуанец Дэвид Parker Нихо Флорес и серб Михайло MikSa` Йованович. Останутся ли эти киберспортсмены в коллективе после завершения отборочных, неизвестно.
Состав Team Secret на FISSURE PLAYGROUND по Dota 2:
- Дэвид Parker Нихо Флорес;
- Алексей Ainkrad Дивеевский;
- Михайло MikSa` Йованович;
- Kyzko;
- Клемент Puppey Иванов;
- Ли Heen Сонг Го (тренер);
- Тью ah fu Сун Чуан (тренер).
В первом раунде квалификации обновлённая Team Secret встретится с Team Greece. Победитель отборочных пройдёт на топ-турнир FISSURE PLAYGROUND Belgrade 2025.
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