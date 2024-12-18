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Вышел тизер исторической драмы «В списках не значился» с Владимиром Машковым

Кинокомпания «Централ Партнершип» опубликовала тизер исторической драмы «В списках не значился» с Владимиром Машковым («Экипаж», «Движение вверх»). В ролике показали оборону Бреста и ряд масштабных сцен.

Видео доступно на RuTube-канале «Централ Партнершип | Трейлеры | Фильмы и сериалы». Права на видео принадлежат «ыыы».

Действия картины развернутся 21 июня 1941 года. Молодой лейтенант Коля Плужников приезжает в Брест. Переполненные залы ожидания вокзала и толпа увешанных багажом людей не настораживают охваченного радостными надеждами юношу. Коля спешит к месту расположения своей части — в Брестскую крепость… Солдата не успевают зачислить в личный состав военнослужащих, а в четыре утра раздаются артиллерийские разрывы — началась война.

Также в актёрский состав вошли Владислав Миллер, Алена Морилова, Павел Чернышев, Яна Сексте, Наталья Качалова, Виталий Егоров и другие. Режиссёром проекта выступил Сергей Коротаев («Горький 53»).

Премьера фильма «В списках не значился» состоится в кинотеатрах России 1 мая 2025 года.