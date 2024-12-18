«Лучшая трилогия фильмов по видеоиграм»: критики хорошо приняли фильм «Соник в кино 3»

Первые критики уже успели посмотреть и составить мнение о фильме «Соник в кино 3». В новой части серии Соник столкнётся с Шэдоу — творением дедушки Роботника. Ситуация станет ещё хуже, когда Эггман получит мини-изумруд из разрушенного Хаос-изумруда, что позволит ему создать металлическую версию Соника. На помощь главному герою в итоге придут Эми и кот Биг.

Рецензенты хорошо приняли картину. К примеру, на агрегаторе Rotten Tomatoes критики хвалят фильм за невероятные экшен-сцены, отличную актёрскую игру Джима Керри и большое количество фан-сервиса.

Фото: Rotten Tomatoes

Что пишут первые рецензенты о фильме «Соник в кино 3»:

Фильм берёт всё то, что хорошо работало в первых двух частях, отсекает ненужные элементы и делает более плотнй фокус на знакомых персонажах SEGA. Без сомнения, это самая верная адаптация игр со множеством фан-сервиса.

«Соник в кино 3» продолжает бросать вызов ожиданиям, превосходя во всех отношениях предыдущие части. Джим Керри растрогает зрителей своим блестящим исполнением двух ролей сразу, которое ещё больше укрепляет его звание комедийного гения.

Полный ярких зрелищ и захватывающих приключений «Соник в кино 3» завершает лучшую на сегодняшний день трилогию фильмов по видеоиграм.

Фильм не пытается совершить революцию, однако всё равно остаётся приятным и последовательным, чтобы порадовать поклонников «Соника» и молодых зрителей.

Премьера ленты в мировом прокате состоится 20 декабря.