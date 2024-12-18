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Вышел первый тизер «Супермена» Джеймса Ганна — премьера 11 июля 2025 года

Вышел первый тизер «Супермена» Джеймса Ганна — премьера 11 июля 2025 года
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Издание IGN опубликовало первый тизер фильма «Супермен» Джеймса Ганна. В ролике показали жителей Метрополиса, которые обеспокоенно смотрят на небо. Полноценный трейлер ленты выйдет уже завтра, 19 декабря.

Видео доступно на YouTube-канале IGN. Права на видео принадлежат Warner Bros.

«Супермен: Наследие» расскажет о молодости Кларка Кента и о становлении самого известного супергероя всех времён. Роль героя досталась Дэвиду Коренсвету, а образ Лоис Лейн воплотит Рэйчел Броснахэн. Роль фотографа Джимми Олсена исполнит Скайлер Джизондо, а в главного злодея перевоплотится Николас Холт, известный по «Безумному Максу: Дорога ярости».

Мировая премьера ленты состоится 11 июля 2025 года.

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