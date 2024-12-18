Стали известны таланты BB Rise of Legends S4 по игре MLBB
Турнирный оператор FISSURE анонсировал список талантов онлайн-ивента BetBoom Rise of Legends Season 4 по игре Mobile Legends: Bang Bang.
Соревнование в онлайн-формате будут освещать восемь кастеров. Полный список талантов представлен ниже.
Студия освещения Rise of Legends S4 по MLBB:
- Алексей AlexWhite Труханович;
- Александр Destroyer Тимофеев;
- Дмитрий KDH440 Зайцев;
- Ростислав Danzel Кузин;
- Виктория SHPUI Артёмчик;
- Юрий Troublax Зинченко;
- Сергей LiveForSurf Попов;
- Петр Wonderbelka Самошкин.
Ивент BB Rise of Legends 4 по MLBB пройдёт в онлайн-формате с 19 по 29 декабря. В рамках соревнования 10 российских команд разыграют призовой фонд в размере $ 20 тыс.
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