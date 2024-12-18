Стали известны таланты BB Rise of Legends S4 по игре MLBB

Турнирный оператор FISSURE анонсировал список талантов онлайн-ивента BetBoom Rise of Legends Season 4 по игре Mobile Legends: Bang Bang.

Соревнование в онлайн-формате будут освещать восемь кастеров. Полный список талантов представлен ниже.

Студия освещения Rise of Legends S4 по MLBB:

Алексей AlexWhite Труханович;

Александр Destroyer Тимофеев;

Дмитрий KDH440 Зайцев;

Ростислав Danzel Кузин;

Виктория SHPUI Артёмчик;

Юрий Troublax Зинченко;

Сергей LiveForSurf Попов;

Петр Wonderbelka Самошкин.

Ивент BB Rise of Legends 4 по MLBB пройдёт в онлайн-формате с 19 по 29 декабря. В рамках соревнования 10 российских команд разыграют призовой фонд в размере $ 20 тыс.