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Стали известны таланты BB Rise of Legends S4 по игре MLBB

Стали известны таланты BB Rise of Legends S4 по игре MLBB
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Турнирный оператор FISSURE анонсировал список талантов онлайн-ивента BetBoom Rise of Legends Season 4 по игре Mobile Legends: Bang Bang.

Соревнование в онлайн-формате будут освещать восемь кастеров. Полный список талантов представлен ниже.

Студия освещения Rise of Legends S4 по MLBB:

  • Алексей AlexWhite Труханович;
  • Александр Destroyer Тимофеев;
  • Дмитрий KDH440 Зайцев;
  • Ростислав Danzel Кузин;
  • Виктория SHPUI Артёмчик;
  • Юрий Troublax Зинченко;
  • Сергей LiveForSurf Попов;
  • Петр Wonderbelka Самошкин.

Ивент BB Rise of Legends 4 по MLBB пройдёт в онлайн-формате с 19 по 29 декабря. В рамках соревнования 10 российских команд разыграют призовой фонд в размере $ 20 тыс.

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