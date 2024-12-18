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K1 присоединился к составу M80 на квалификациях к топ-турниру по «Доте»

K1 присоединился к составу M80 на квалификациях к топ-турниру по «Доте»
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Перуанская команда M80 объявила о перестановках в составе по Dota 2. Анонс состоялся в социальных сетях киберспортивного клуба.

Коллектив покинул игрок первой позиции Йереми Керри payk Паукара Арройо. В отборочных Южной Америки к топ-турниру FISSURE PLAYGROUND Belgrade 2025 команда выступит с известным киберспортсменом Гектором K1 Антонио Родригезом.

Состав M80 по «Доте»:

  • Гектор K1 Антонио Родригез (замена);
  • Луис Lumpy Вильярреаль Яусин;
  • Марио ILICH- Ромеро Вальдивия;
  • Елстин elmisho Браян Верде Уртадо;
  • Джоэл MoOz Мори Озамбела;
  • Хуан Давид Vintage Ангуло Нихо (тренер).

Останется ли Гектор с командой после завершения отборочных, неизвестно. В рамках закрытой квалификации Южной Америки к FISSURE PLAYGROUND 2025 восемь коллективов разыгрывают один слот к топ-турниру в Белграде.

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