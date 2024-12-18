K1 присоединился к составу M80 на квалификациях к топ-турниру по «Доте»
Перуанская команда M80 объявила о перестановках в составе по Dota 2. Анонс состоялся в социальных сетях киберспортивного клуба.
Коллектив покинул игрок первой позиции Йереми Керри payk Паукара Арройо. В отборочных Южной Америки к топ-турниру FISSURE PLAYGROUND Belgrade 2025 команда выступит с известным киберспортсменом Гектором K1 Антонио Родригезом.
Состав M80 по «Доте»:
- Гектор K1 Антонио Родригез (замена);
- Луис Lumpy Вильярреаль Яусин;
- Марио ILICH- Ромеро Вальдивия;
- Елстин elmisho Браян Верде Уртадо;
- Джоэл MoOz Мори Озамбела;
- Хуан Давид Vintage Ангуло Нихо (тренер).
Останется ли Гектор с командой после завершения отборочных, неизвестно. В рамках закрытой квалификации Южной Америки к FISSURE PLAYGROUND 2025 восемь коллективов разыгрывают один слот к топ-турниру в Белграде.
Материалы по теме
Комментарии