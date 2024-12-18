Скарлетт Йоханссон и Джонатан Бейли — на новых кадрах «Мира Юрского периода: Перерождение»

Журналисты издания Entertainment Weekly опубликовали новые кадры фильма «Мир Юрского периода: Перерождение». На них оказались изображены главные герои ленты в различных локациях.

Будущая картина вновь расскажет о появлении динозавров в современном мире и не будет связана с последней трилогией. Однако другие подробности сюжета пока неизвестны.

В картине сыграли Скарлетт Йоханссон (серия «Мстители»), Мануэль Рульфо («Линкольн для адвоката»), Джонатан Бейли («Феррари»), Луна Блейз («Манифест») и другие. Кресло режиссёра занял Гарет Эдвардс — постановщик «Создателя» и «Изгоя-один».

Мировая премьера нового «Мира Юрского периода» состоится 2 июля 2025 года.

Новые кадры

Фото: Entertainment Exclusive/Universal Pictures

Фото: Entertainment Exclusive/Universal Pictures

Фото: Entertainment Exclusive/Universal Pictures