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Опубликован первый постер экранизации культовой сказки «Незнайка»

Опубликован первый постер экранизации культовой сказки «Незнайка»
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Первый канал и студия Yellow, Black and White анонсировали экранизацию культовой детской сказки «Незнайка» Николая Носова. Также авторы показали первый постер грядущей картины, на котором изображён сам Незнайка, плывущей куда-то на ягоде.

Надеюсь, мы оправдаем эти надежды и те, кто родился в 21 веке и, возможно, ещё даже не умеет читать, полюбят «Незнайку» так же, как их родители, бабушки и дедушки, родившиеся в веке двадцатом.

Создатели экранизации уже подписали соглашение с Игорем Носовым — внуком писателя Николая Носова. Подробности сюжета, актёрский состав, сроки и дата премьеры пока не раскрываются.

Ранее в этом году «Незнайка» стал самой ожидаемой экранизацией детской классики в России.

Первый постер

Фото: Первый канал/Yellow, Black and White

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