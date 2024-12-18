Вышел новый тизер фильма «Лило и Стич» от Disney — премьера 23 мая 2025 года

Компания Disney опубликовала новый тизер и постер фильма «Лило и Стич». Ролик комично обыгрывает культовую сцену из «Короля Льва».
Видео доступно на YouTube-канале Disney. Права на видео принадлежат Disney.
Лило в картине сыграет актриса гавайского происхождения Майя Кеалоха. Также в ленте снимется Зак Галифианакис, известный по «Мальчишнику в Вегасе» и «Впритык». Кресло режиссёра занял Дин Флейшер-Кэмп («Марсель, ракушка в ботинках»), а сценаристом выступил Крис Кеканиокалани Брайт, работавший над «Моаной».
Мультфильм «Лило и Стич» вышел в 2002 году и очень быстро набрал большую базу фанатов. В нём рассказывается о дружбе между инопланетянином Стичем и девочкой Лило.
Премьера фильма «Лило и Стич» в мировом прокате состоится 23 мая 2025 года.
Новый постер
Фото: Disney