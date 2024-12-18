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Вышел патч 1.9.42 для MLBB — новый герой, изменения баланса и турнирный режим

Вышел патч 1.9.42 для MLBB — новый герой, изменения баланса и турнирный режим
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Разработчики Mobile Legends: Bang Bang выпустили большое обновление 1.9.42 с новым героем и изменениями баланса.

В игру был добавлен новый персонаж Lukas, который станет доступен для всех игроков 21 декабря 2024 года. Также в MLBB появился турнирный режим MLBB Rising Open, который начнётся в эту пятницу, 20 декабря.

Кроме этого, были внесены значительные изменения в баланс MLBB. Такие популярные герои, как Bruno, Fanny и Cecilion, были значительно ослаблены, а непопулярные персонажи, к примеру, Argus, Zilong и Aulus, получили баффы. Изменениям подверглись предметы Губительный пулемёт, Золотой метеор и Когти Хааса.

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