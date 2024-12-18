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The Game Awards 2024 набрала 154 млн просмотров — это новый рекорд премии

The Game Awards 2024 набрала 154 млн просмотров — это новый рекорд премии
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Ведущий и продюсер Джефф Кили раскрыл статистику прошедшей церемонии The Game Awards 2024. Шоу установило очередной рекорд: количество просмотров прямой трансляции превысило отметку в 154 млн.

Таким образом, церемония награждения лучших видеоигр превысила показатели прошлого года сразу на 31%. Подавляющее число просмотров пришлось на YouTube, Twitch и Steam, далее идут TikTok и другие платформы.

Число просмотров The Game Awards за 10 лет

  • TGA 2024 — 154 млн
  • TGA 2023 — 118 млн
  • TGA 2022 — 103 млн
  • TGA 2021 — 85 млн
  • TGA 2020 — 83 млн
  • TGA 2019 — 45,2 млн
  • TGA 2018 — 26,2 млн
  • TGA 2017 — 11,5 млн
  • TGA 2016 — 3,8 млн
  • TGA 2015 — 2,3 млн
  • TGA 2014 — 1,9 млн

Ближайшим ивентом Джеффа Кили станет Summer Game Fest — большой стрим с анонсами и показами уже представленных игр, которые выйдут в ближайшие годы. Она пройдёт в начале июня в Лос-Анджелесе, а уже в следующем декабре зрителей ждёт новая The Game Awards 2025.

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