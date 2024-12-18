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Steam подвёл личные итоги 2024 года для игроков

Steam подвёл личные итоги 2024 года для игроков
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Valve запустила страницу, на которой каждый пользователь Steam может посмотреть личную статистику игровой активности за 2024 год. Сервис показывает множество данных, включая количество сыгранных игр в году, количество наигранных часов, число полученных достижений, самый популярный тайтл у пользователя и множество других интересных данных.

Посмотреть на свою игровую статистику можно по этой ссылке.

Valve не берёт в расчёт наигранное время в автономном режиме, поэтому статистика показывает лишь то время, когда игрок находился в онлайне.
Пример личных итого 2024 года в Steam

Пример личных итого 2024 года в Steam

Фото: Steam

В итогах года можно узнать, сколько игр подарил пользователь, какие жанры он предпочитал, сколько друзей завёл, какое количество скриншотов опубликовал и в какие месяцы больше всего играл в уходящем году. Актуальную статистику можно опубликовать в том числе на витрине в Steam.

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