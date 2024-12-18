Steam подвёл личные итоги 2024 года для игроков

Valve запустила страницу, на которой каждый пользователь Steam может посмотреть личную статистику игровой активности за 2024 год. Сервис показывает множество данных, включая количество сыгранных игр в году, количество наигранных часов, число полученных достижений, самый популярный тайтл у пользователя и множество других интересных данных.

Посмотреть на свою игровую статистику можно по этой ссылке.

Valve не берёт в расчёт наигранное время в автономном режиме, поэтому статистика показывает лишь то время, когда игрок находился в онлайне.

Пример личных итого 2024 года в Steam Фото: Steam

В итогах года можно узнать, сколько игр подарил пользователь, какие жанры он предпочитал, сколько друзей завёл, какое количество скриншотов опубликовал и в какие месяцы больше всего играл в уходящем году. Актуальную статистику можно опубликовать в том числе на витрине в Steam.