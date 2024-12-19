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Обновлённый рейтинг команд по CS2 от HLTV на 19 декабря

Team Spirit оказалась на втором месте в рейтинге команд по CS2 после победы на мэйджоре
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Портал HLTV обновил собственный рейтинг команд по Counter-Strike 2 после завершения престижного чемпионата Perfect World Shanghai Major 2024.

Несмотря на победу в рамках шанхайского мэйджора, российская Team Spirit оказалась лишь на втором месте в списке сильнейших коллективов по CS2. Первую строчку удержала G2 Esports, которая остановилась на 3-4-м месте в Шанхае. Тройку лидеров замкнула Natus Vincere, провалившая чемпионат.

10 лучших команд мира по CS2 на 19.12.24

10 лучших команд мира по CS2 на 19.12.24

Фото: HLTV

Что касается других представителей нашего региона, Virtus.pro опустилась на пятнадцатое место, а Cloud9 и BetBoom Team попали в топ-30. Такие команды, как Nemiga Gaming, 9Pandas, Aurora Gaming и GUN5, не вошли даже в тридцатку лучших.

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