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BetBoom Streamers Battle CS2 (Стримерс Баттл по КС): формат, призовой фонд, даты проведения

Анонсирован первый Streamers Battle по Counter-Strike 2 — более 3 млн рублей призовых
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Объявлен шоу-турнир BetBoom Streamers Battle по Counter-Strike 2 с призовым фондом, превышающим 3 млн рублей.

На развлекательном ивенте сыграют восемь команд с именитыми стримерами во главе. В первой стадии участники будут разделены на две группы по четыре коллектива, которые сразятся в GSL-формате с best-of-1 играми и best-of-3 матчами на вылет. Последние места каждой группы покинут «Битву стримеров».

Что касается финального этапа, он полностью состоит из противостояний до двух побед и представляет из себя сетку triple-elimination. Первые места групп попадут сразу во второй раунд, а топ-2-3 — в первый. Групповая стадия пройдёт 20 декабря, а плей-офф — с 21 по 25 декабря.

Общий призовой фонд шоу-турнира составляет 3 млн рублей. Кроме этого, лучший игрок соревнования дополнительно получит 200 тыс. рублей, а участник с наибольшим количеством эйсов заработает ещё 150 тыс. рублей. Список участников станет известен позже.

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