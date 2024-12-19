Звезда «Собирателя душ» Майка Монро получила главную роль в триллере «Невесты»

По информации издания Deadline, Майка Монро, известная по фильмам «Собиратель душ», «День труда», «Оно приходит за тобой» и другим лентам, получила главную роль в триллере «Невесты». Производством ленты займётся кинокомпания Neon.

Режиссёром картины выступит Хлоя Окуно. Она написала сценарий и срежиссировала фрагмент «Ливневая канализация» для антологии ужасов 2021 года, а еёё полнометражным дебютом стала лента «Наблюдатель».

Сюжет картины расскажет о Салли Бишоп, которая вместе с мужем отправляется на удаленную итальянскую виллу. Там хозяин поместья, загадочный граф, начинает проявлять к Салли особый интерес, несмотря на её замужество.

Съёмки планируют начать в марте 2025 года.