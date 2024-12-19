Ана де Армас сыграет в «Мстителях: Судный день» — инсайдер

Известный инсайдер Даниэль Рихтман рассказал, что Ана де Армас получит роль в фильме «Мстители: Секретные войны». Актриса якобы ведёт переговоры, которые, скорее всего, завершатся успешно.

Пока ни Ана, ни Marvel Studios не подтверждали информацию. Вероятно, если она вообще правдива, её будут либо надёжно скрывать, либо раскроют позже, в 2025 году.

«Мстители: Судный день» расскажет о том, как герои вместе с Фантастической четвёркой выступят против Доктора Дума. Образ последнего на экране воплотит Роберт Дауни-младший.

Фильм «Мстители: Судный день» выйдет в США 1 мая 2026 года и станет частью шестой фазы киновселенной Marvel. Премьера следующих «Мстителей», «Секретных войн», состоится 7 мая 2027 года.