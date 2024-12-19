«Гладиатор 2» стал любимым фильмом Кристофера Нолана в 2024 году

Именитый режиссёр Кристофер Нолан рассказал о своём самом любимом фильме, вышедшем в этом году. Лидером у постановщика оказалась лента Ридли Скотта «Гладиатор 2».

По словам Нолана, картина не просто развлекает, но и «подталкивает к осознанию темы фильма». Притом, отметил Кристофер, далеко не все режиссёры способны на такое, когда работают над своими фильмами.

Эффект заключается не только в том, чтобы развлечь, но и чтобы подтолкнуть нас к осознанию темы фильма. Немногие режиссёры когда-либо работали так незаметно на нескольких уровнях. От «Бегущего по лезвию» до «Тельмы и Луизы» и «Гладиатора 2» — визуальная насыщенность работ Скотта служит фоном для их тематической ясности.

Также Нолан отметил мастерскую актёрскую работу Пола Мескаля, проделанную над картиной. Без него, отметил Нолан, лента бы не вышла такой живой.