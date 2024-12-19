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Мэтт Ривз заканчивает писать сценарий «Бэтмена 2»

Мэтт Ривз заканчивает писать сценарий «Бэтмена 2»
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Работа над «Бэтменом 2» кипит. В недавнем интервью Variety режиссёр Мэтт Ривз рассказал, что почти закончил писать сценарий для ленты. Сколько ему ещё потребуется времени, постановщик не сообщил, но сюжет уже почти весь написан.

По словам Ривза, написание сценариев и само кинопроизводство — «это как находиться в тёмной комнате».

Метафора, которую я использую, когда говорю со своими партнёрами, заключается в том, что писательство и кинопроизводство — это как находиться в тёмной комнате. Всё, что вам нужно, есть в комнате, но там нет света. И когда что-то получается, вы говорите: «О, у меня что-то получилось».

Съёмки «Бэтмена 2» стартуют в начале 2025 года, а премьера ленты состоится 2 октября 2026-го. По словам режиссёра, события ленты развернутся спустя несколько недель после финала первой части — ближе к Рождеству. Ривз планирует снять и третий фильм о своём Тёмном рыцаре.

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