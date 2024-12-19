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Сразу два Майкла Б. Джордана — на кадре из фильма Райана Куглера «Грешники»

Сразу два Майкла Б. Джордана — на кадре из фильма Райана Куглера «Грешники»
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В соцсетях фильма «Грешники» появилась фотография, в котором можно увидеть актёра Майкла Б. Джордана в образе сразу двух персонажей — это братья-близнецы, которых сыграл актёр.

Кадр из ленты

Фото: Из соцсетей фильма «Грешники»

Сюжет расскажет о том, как братья решают вернуться в родной город, но обнаруживают, что его заполонили вампиры. Братья начинают вести войну против кровососов.

Ранее говорилось, что фильм в какой-то степени вдохновлён аниме, а ещё лента в итоге может перерасти в большую франшизу, если найдёт успех у зрителей. Куглер продюсирует ленту совместно с Зинзи Куглером и Севом Оганяном. Композитор — Людвиг Йоранссон.

Премьера картины состоится 7 марта 2025 года.

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