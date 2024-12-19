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Король Англии посвятил Кристофера Нолана в рыцари, а его жену — в дамы

Король Англии посвятил Кристофера Нолана в рыцари, а его жену — в дамы
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На днях режиссёра Кристофера Нолана лично король Англии Карл III посвятил в рыцари, а его жена, Эмма Томас, получила титул дамы за огромный вклад в киноиндустрию.

После церемонии британский режиссёр отметил, что было «по-настоящему чудесно» встретиться с королём, добавив, что для него и его жены было «особенно важно» получить награду вместе. С мероприятия даже есть пара фотографий, которые выложил у себя Нолан.

Фото с церемонии

Фото: Из соцсетей Кристофера Нолана

Фото: Из соцсетей Кристофера Нолана

Нолан также выразил радость по поводу того, что Карл III знает о его фильмах. По словам Нолана, монарх посмотрел «Оппенгеймера» и сказал, что картина получилась отличной. Про другие ленты Кристофера король Англии не упоминал.

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