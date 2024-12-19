Половина трафика с YouTube перешла на российские платформы
Министр цифрового развития РФ Максут Шадаев сообщил, что уже половина трафика YouTube перешла на российские платформы. Иными словами, из-за ограничений, связанных с площадкой Google, люди пользуются отечественными аналогами.
По словам Шадаева, в России уже «есть претенденты, готовые выходить на эти рынки». И, судя по всему, эти претенденты отлично справляются со своей задачей.
Мы понимаем сейчас развитие собственных больших площадок. Это касается платформ с пользовательским видеоконтентом. Нам нужна альтернатива, и мы видим, что у нас есть претенденты, готовые выходить на эти рынки. Это происходит достаточно быстро. Мы видим, что тот трафик, который YouTube теряет, половина этого трафика «приземляется» на российские площадки».
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