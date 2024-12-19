Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Половина трафика с YouTube перешла на российские платформы

Половина трафика с YouTube перешла на российские платформы
Комментарии

Министр цифрового развития РФ Максут Шадаев сообщил, что уже половина трафика YouTube перешла на российские платформы. Иными словами, из-за ограничений, связанных с площадкой Google, люди пользуются отечественными аналогами.

По словам Шадаева, в России уже «есть претенденты, готовые выходить на эти рынки». И, судя по всему, эти претенденты отлично справляются со своей задачей.

Мы понимаем сейчас развитие собственных больших площадок. Это касается платформ с пользовательским видеоконтентом. Нам нужна альтернатива, и мы видим, что у нас есть претенденты, готовые выходить на эти рынки. Это происходит достаточно быстро. Мы видим, что тот трафик, который YouTube теряет, половина этого трафика «приземляется» на российские площадки».
Материалы по теме
Что такое дух в Path of Exile 2 и как его повысить
Что такое дух в Path of Exile 2 и как его повысить
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android