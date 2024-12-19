Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Сериал «Мэр Кингстауна» с Джереми Реннером продлили на четвёртый сезон

Сериал «Мэр Кингстауна» с Джереми Реннером продлили на четвёртый сезон
Комментарии

Издание Deadline сообщило, что Paramount продлила сериал «Мэр Кингстауна» на четвёртый сезон. Сюжетных подробностей нового сезона авторы не раскрыли, как и информацию об актёрском составе. В одном можно точно не сомневаться — к главной роли вновь вернётся Джереми Реннер.

В третьем сезоне Кингстаун и его жителей ждали суровые испытания, когда в городе обосновалась новая группировка русской мафии, а внутри и за пределами тюремных стен бушевала война с наркотиками. Вероятно, будущий сезон продолжит события третьего.

Создателями сериала выступают Тейлор Шеридан и Хью Диллон. Шоураннер неизменный — Дэйв Эриксон. Вероятно, он же останется им и в четвёртом сезоне.

Материалы по теме
«Крейвен-охотник» — не спасают даже клюква и русские актёры, это опять провал
«Крейвен-охотник» — не спасают даже клюква и русские актёры, это опять провал
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android