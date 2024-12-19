Сериал «Мэр Кингстауна» с Джереми Реннером продлили на четвёртый сезон

Издание Deadline сообщило, что Paramount продлила сериал «Мэр Кингстауна» на четвёртый сезон. Сюжетных подробностей нового сезона авторы не раскрыли, как и информацию об актёрском составе. В одном можно точно не сомневаться — к главной роли вновь вернётся Джереми Реннер.

В третьем сезоне Кингстаун и его жителей ждали суровые испытания, когда в городе обосновалась новая группировка русской мафии, а внутри и за пределами тюремных стен бушевала война с наркотиками. Вероятно, будущий сезон продолжит события третьего.

Создателями сериала выступают Тейлор Шеридан и Хью Диллон. Шоураннер неизменный — Дэйв Эриксон. Вероятно, он же останется им и в четвёртом сезоне.