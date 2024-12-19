В Dota 2 начался праздничный ивент «Холодрыжество»

Компания Valve выпустила праздничное обновление для Dota 2, которое содержит внутриигровой ивент и новые наборы для кастомизации.

В игру была добавлена система «шапок», благодаря которой игроки могут хвастаться своими достижениями во время праздничного сезона. «Шапки» можно получать за убийства героев, Терзателя, Рошана, а также дарить союзникам и отбирать у врагов. Комикс, посвящённый данному ивенту, доступен в Dota 2.

Кроме этого, в меню «Доты» открылась «Кузница Холодрыжества», где можно создавать предметы для кастомизации персонажей. Для получения необходимых для крафта ресурсов нужно выполнять «праздничные действия» в игре, к примеру, бросить снежком во врага перед его смертью.

Также в Dota 2 началась распродажа в магазине «Павшей короны», которая продлится до 3 января. Что касается самого праздничного ивента, он завершится 15 января.