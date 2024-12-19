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Valve забанила более 65 тыс. нечестных игроков в Dota 2

Valve забанила более 65 тыс. нечестных игроков в Dota 2
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Разработчики Dota 2 забанили более 65 тыс. аккаунтов игроков, нарушавших правила Valve. Информация об этом появилась в официальном блоге компании.

Как сообщается в публикации разработчиков, за прошедшую неделю блокировке подверглись 65 594 «смурф»-аккаунта. Кроме этого, баны получили игроки с высоким рейтингом, которые заработали его нечестным образом, например, с помощью использования багов или через «перелив» MMR.

Представители Valve поблагодарили всех, кто отправлял жалобы на пользователей, нарушавших правила сообщества Dota 2. Стоит отметить, что год назад разработчики также заблокировали более 90 тыс. «смурфов».

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