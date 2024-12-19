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В России выйдет сериал «Капиталисты» про важные эпохи отечественной экономики

В России выйдет сериал «Капиталисты» про важные эпохи отечественной экономики
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По данным издания «Бюллетень кинопрокатчика», KION, «Студия «ВАМ» Вячеслава Муругова и «Студия Видеопрокат» Сергея Бондарчука объявили о работе над сериалом «Капиталисты».

Сюжет шоу расскажет о трёх ключевых эпохах в истории российской экономики: цифровой революции 2000-х, нефтяном буме и крахе 2008 года, а также тёмном мире криптовалют и манипуляций на рынке в 2020-х. В центре повествования окажется вчерашний школьник Артём, который на фоне дефолта 1998 года приезжает в Москву и мечтает стать русским «волком с Уолл-стрит».

Постер «Капиталистов»

Фото: KION

Режиссёром грядущего сериала, съёмки которого начнутся летом следующего года, выступит Евгений Сангаджиев, а шоураннером – Алексей Киселев.

Премьера «Капиталистов» состоится в онлайн-кинотеатре KION.

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