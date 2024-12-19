Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Counter-Strike 2 достиг рекордного онлайна — более 1,7 млн игроков в пике

Counter-Strike 2 достиг рекордного онлайна — более 1,7 млн игроков в пике
Комментарии

Пиковый онлайн Counter-Strike 2 превысил отметку в 1,7 млн пользователей. Информация взята с портала Steam Charts.

В декабре 2024 года максимальное количество игроков, одновременно находящихся в CS2, достигло отметки в 1 740 216 человек. Это рекордный показатель для Counter-Strike 2. Что касается CS:GO, данная версия шутера в пике набирала более 1,8 млн пользователей.

Стоит отметить, что при рекордном пиковом онлайне CS2 в декабре не может похвастаться высочайшим средним показателем. Так, в декабре в Counter-Strike в среднем играло 886 тыс. игроков, в то время как в середине года значение превышало 900 тыс.

Материалы по теме
Российская Team Spirit стала чемпионом мира по Counter-Strike 2
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android