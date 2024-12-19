Counter-Strike 2 достиг рекордного онлайна — более 1,7 млн игроков в пике

Пиковый онлайн Counter-Strike 2 превысил отметку в 1,7 млн пользователей. Информация взята с портала Steam Charts.

В декабре 2024 года максимальное количество игроков, одновременно находящихся в CS2, достигло отметки в 1 740 216 человек. Это рекордный показатель для Counter-Strike 2. Что касается CS:GO, данная версия шутера в пике набирала более 1,8 млн пользователей.

Стоит отметить, что при рекордном пиковом онлайне CS2 в декабре не может похвастаться высочайшим средним показателем. Так, в декабре в Counter-Strike в среднем играло 886 тыс. игроков, в то время как в середине года значение превышало 900 тыс.