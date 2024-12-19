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Появились постеры с персонажами фильма «Носферату» Роберта Эггерса

Появились постеры с персонажами фильма «Носферату» Роберта Эггерса
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Создатели «Носферату» опубликовали персональные постеры с героями фильма «Носферату» Роберта Эггерса. На них можно увидеть персонажей Николаса Холта, Уиллема Дефо, Эммы Коррин и Лили Роуз-Депп.

Персональные постеры

Фото: Universal Pictures

Фото: Universal Pictures

Фото: Universal Pictures

Фото: Universal Pictures

Фото: Universal Pictures

Сюжет картины создатели описывают как «готическую историю об одержимости девушки и страшного вампира, влюбившегося в неё и наводящего невыразимый ужас».

В каст фильма вошли Билл Скарсгард, упомянутые ранее Уиллем Дефо, Эмма Коррин, Николас Холт, Лили Роуз-Депп, Аарон Тейлор-Джонсон и Ральф Айнесон Режиссёром ленты выступил Роберт Эггерс, постановщик «Маяка» и «Варяга».

Мировая премьера ленты состоится 25 декабря.

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