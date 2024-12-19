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Для S.T.A.L.K.E.R. 2 вышел гигантский патч 1.1 — он устранил более 1800 багов

Для S.T.A.L.K.E.R. 2 вышел гигантский патч 1.1 — он устранил более 1800 багов
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Студия GSC Game World выпустила новый патч для S.T.A.L.K.E.R. 2 под версией 1.1. Это самый масштабный патч для шутера, включающий в себя более 1800 исправлений.

Так, разработчики устранили многие баги в заданиях и побочных квестах, улучшили оптимизацию и доработали обучение, а также внесли множество других изменений. Авторы отмечают, что около 500 исправлений коснулись исключительно визуальных ошибок: от мерцания текстур до более проработанной листвы и коллизий.

В «Сталкере 2» также появились первые задатки системы реалистичного поведения ботов под названием A-Life. Отныне противники больше не появляются у главного героя за спиной, а различные персонажи теперь более охотно путешествуют по Зоне и сталкиваются с неприятностями.

С полным списком изменений можно ознакомиться в блоге игры в Steam. В GSC заверили, что продолжат работать над улучшением игры, попросив геймеров сообщать обо всех найденных ошибках в блоге технической поддержки.

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