Россияне выбрали лучшие онлайн-кинотеатры страны в 2024 году

Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) опубликовал результаты опроса зрителей онлайн-кинотеатров России. В нём поучаствовали 1049 респондентов в возрасте 18-50 лет, имеющие мобильный телефон и доступ к интернету.

Так, онлайн-кинотеатром с лучшими российскими сериалами стал «Кинопоиск» — его назвали 24% опрошенных. Далее идут Premier (15%), замыкает тройку Okko (13%). Далее идут Start, Wink и «Иви».

Лучшие онлайн-кинотеатры России с отечественными сериалами Фото: ВЦИОМ

Интересно, что эти же три стриминга оказались в тройке лидеров, где упоминались лучшие онлайн-кинотеатры с эксклюзивным контентом. Лучшим вновь стал «Кинопоиск» (17%), далее идут Okko (12%) и Premier с «Амедиатекой» — по 11%. Далее идут «Иви», Wink и Start.

Лучшие онлайн-кинотеатры России с эксклюзивным контентом Фото: ВЦИОМ