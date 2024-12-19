Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Лучшие онлайн-кинотеатры 2024 года: Кинопоиск, Окко, Премьер и Амедиатека

Россияне выбрали лучшие онлайн-кинотеатры страны в 2024 году
Комментарии

Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) опубликовал результаты опроса зрителей онлайн-кинотеатров России. В нём поучаствовали 1049 респондентов в возрасте 18-50 лет, имеющие мобильный телефон и доступ к интернету.

Так, онлайн-кинотеатром с лучшими российскими сериалами стал «Кинопоиск» — его назвали 24% опрошенных. Далее идут Premier (15%), замыкает тройку Okko (13%). Далее идут Start, Wink и «Иви».

Лучшие онлайн-кинотеатры России с отечественными сериалами

Лучшие онлайн-кинотеатры России с отечественными сериалами

Фото: ВЦИОМ

Интересно, что эти же три стриминга оказались в тройке лидеров, где упоминались лучшие онлайн-кинотеатры с эксклюзивным контентом. Лучшим вновь стал «Кинопоиск» (17%), далее идут Okko (12%) и Premier с «Амедиатекой» — по 11%. Далее идут «Иви», Wink и Start.

Лучшие онлайн-кинотеатры России с эксклюзивным контентом

Лучшие онлайн-кинотеатры России с эксклюзивным контентом

Фото: ВЦИОМ

Материалы по теме
Онлайн-кинотеатры России выступили против введения прокатных удостоверений
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android