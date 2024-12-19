Через WhatsApp теперь можно поговорить с нейросетью ChatGPT, но не в России

Компания OpenAI представила новую функцию, с помощью которой можно поговорить с нейросетью ChatGPT по специальному номеру. Чтобы связаться с нейросетью, нужно позвонить на номер 1-800-242-8478. Актуально пока только для жителей США.

В ходе демонстрации разработчики позвонили чат-боту и задали вопросы о знаменитой архитектурной достопримечательности вдоль шоссе 280 в Хиллсборо. ChatGPT правильно определил постройку как «Дом Флинтстоунов».

Помимо прочего, общаться с ChatGPT можно и с помощью WhatsApp: к примеру, звонить через мессенджер или отправлять сообщения. Но для пользователей с российскими номерами эта функция недоступна — ИИ просто не будет отвечать на запросы россиян.