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Через WhatsApp теперь можно поговорить с нейросетью ChatGPT, но не в России

Через WhatsApp теперь можно поговорить с нейросетью ChatGPT, но не в России
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Компания OpenAI представила новую функцию, с помощью которой можно поговорить с нейросетью ChatGPT по специальному номеру. Чтобы связаться с нейросетью, нужно позвонить на номер 1-800-242-8478. Актуально пока только для жителей США.

В ходе демонстрации разработчики позвонили чат-боту и задали вопросы о знаменитой архитектурной достопримечательности вдоль шоссе 280 в Хиллсборо. ChatGPT правильно определил постройку как «Дом Флинтстоунов».

Помимо прочего, общаться с ChatGPT можно и с помощью WhatsApp: к примеру, звонить через мессенджер или отправлять сообщения. Но для пользователей с российскими номерами эта функция недоступна — ИИ просто не будет отвечать на запросы россиян.

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