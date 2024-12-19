Дима Билан сыграет модельера Ив Сен Билана в ремейке «Бриллиантовой руки» от ТНТ

Телеканал ТНТ объявил, что в ремейке «Бриллиантовой руки» сыграет российский певец Дима Билан. Он исполнит в проекте эпизодическую роль модельера Ив Сен Билана. Вместе с ним в проекте также появятся молодые супермодели-музы: Валерия Bearwolf, Mon’а, Асия и итальянка Wiwo.

Фото: ТНТ

Действие «Небриллиантовой руки» развернётся в вымышленном советском времени в наши дни. Семён Горбунков отправится в путешествие на круизном лайнере. Последний иностранный порт перед возвращением на родину – старый Дубай. Здесь герою контрабандисты наложат гипс, но не с бриллиантами, а с куда более ценными предметами – новыми смартфонами, фенами Dyson и другим «параллельным импортом».

Режиссёрами ремейка «Бриллиантовой руки» выступили Миша Семичев и Роман Ким, ранее вместе работавшие над картинами «Иван Васильевич меняет всё» и «СамоИрония судьбы». Премьера фильма состоится уже 31 декабря.