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Съёмки пятого сезона сериала «Очень странные дела» завершены

Съёмки пятого сезона сериала «Очень странные дела» завершены
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В середине декабря команда сериала «Очень странные дела» закончила съёмки пятого сезона. Об этом стало известно из публикации одного из сотрудников съёмочной группы с фотографией, сделанной на вечеринке в честь завершения производства.

Таким образом, съёмки пятого сезона «Очень странных дел» велись на протяжении почти целого года. Они стартовали после новогодних праздников в начале 2024 года и продлились вплоть до середины декабря. На протяжении долгого производства создатели шоу братья Дафферы периодически делились информацией о статусе производства, показывая новые кадры и ведя небольшие беседы с членами актёрского состава.

Пятый сезон «Очень странных дел» станет большим финалом всего сериала. В нём вновь будет восемь эпизодов, которые поставят точку во флагманском проекте Netflix. Даты выхода у шоу пока нет, однако оно вряд ли выйдет раньше 2026 года.

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