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Владельцы iPhone жалуются на перегрев и лаги в работе смартфона из-за Apple Intelligence

Владельцы iPhone жалуются на перегрев и лаги в работе смартфона из-за Apple Intelligence
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Опция Apple Intelligence — фишка, связанная с работой ИИ, которую Apple активно продвигает. По информации издания Android Headlines, владельцы iPhone с фишками искусственного интеллекта жалуются на проблемную работу смартфонов.

В первую очередь проблемы связаны с перегревом устройств. Функции генеративного ИИ, такие как Image Playground, преобразующая изображения в различные стили, вызывают нагрев смартфонов и сокращают время автономной работы.

Проблемы также отмечаются при запуске функции Genmoji, которая генерирует кастомные эмодзи по текстовому описанию, что приводит к снижению производительности и замедлению работы интерфейса.

По словам Apple, Intelligence — продвинутая фишка ИИ, которая упрощает и улучшает использование iPhone. При этом люди жалуются на различные проблемы, которые компания пока никак не прокомментировала.

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