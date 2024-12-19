В США могут запретить китайские роутеры TP-Link из-за кибератак

Правительство США рассматривает возможность полного запрета роутеров китайской компании TP-Link в стране. Сразу несколько государственных ведомств начали расследования о возможном использовании маршрутизаторов для кибератак, применяемых китайскими хакерами. Об этом сообщает издание The Wall Street Journal.

Так, потенциальный запрет администрацией будущего президента Дональда Трампа на продажу роутеров TP-Link в США может вступить в силу уже в 2025 году. Сейчас доля маршрутизаторов китайской компании в среде потребителей и малого бизнеса составляет не менее 65% — в случае запрета организациям и государственным министерствам придётся массово переходить на другие решения.

В TP-Link уже отвергли все обвинения. В компании заявили, что приветствуют возможность сотрудничества с правительством США для выявления уязвимостей в своей продукции, заверив, что создатели маршрутизаторов ответственно подходят к созданию столь важных гаджетов.