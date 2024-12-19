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В кинотеатрах России вышла семейная комедия «Домовёнок Кузя»

В кинотеатрах России вышла семейная комедия «Домовёнок Кузя»
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19 декабря в кинотеатрах России состоялась премьера фильма «Домовёнок Кузя» по книгам Татьяны Александровой. Ленту уже можно посмотреть в большинстве кинотеатров страны.

Видео доступно во VK-группе Атмосфера Кино. Права на видео принадлежат «Атмосфере Кино».

Сюжет экранизации рассказывает историю Кузи, который сбегает из плена Бабы Яги в своём волшебном мире и оказывается в квартире девочки Наташи и её родителей. Кузе необходимо найти его волшебный сундучок, исполняющий желания, – домовёнок много лет назад подарил его папе девочки.

Главные роли в фильме исполнили Алика Смехова («Презумпция невиновности»), Марк Богатырёв («Кухня») и София Петрова («Моя ужасная сестра 2»). Кузю озвучил Сергей Бурунов («Полицейский с Рублёвки»), Нафаню — Гарик Харламов. Режиссёром картины выступил Виктор Лакисов («Манюня»), а продюсером — Сарик Андреасян («Защитники»).

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