Завершились съёмки фильма «Острые козырьки» с Киллианом Мёрфи

Онлайн-кинотеатр Netflix объявил о завершении съёмок фильма «Острые козырьки». Премьера ленты состоится уже в 2025 году, точная дата выхода станет известна позже.

Таким образом, производство ленты по вселенной знаменитого британского сериала продлилось около трёх месяцев — съёмки стартовали в конце сентября. В честь завершения производства Netflix также показал новый кадр: на нём изображены герои Киллиана Мёрфи и Барри Кеогана.

События «Острых козырьков» развернутся после финала сериала во времена Второй мировой войны. Постановщиком выступит Стивен Найт, создатель оригинального шоу. Вместе с Киллианом Мёрфи и Барри Кеоганом в ленте также сыграли Тим Рот («Бешеные псы»), Ребекка Фергюсон («Дюна») и другие актёры.