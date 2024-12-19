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Лучшие фильмы 2024 по версии режиссёров Голливуда: Гладиатор 2, Конклав, Головоломка 2 и другие

Режиссёры Голливуда назвали лучшие фильмы 2024 года
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Издание Variety попросило у популярных голливудских режиссёров выбрать лучший фильм 2024 года. Многие постановщики сделали выбор в пользу тех лент, которые произвели на них наибольшее впечатление за последние 12 месяцев.

Так, режиссёр «Оппенгеймера», «Интерстеллара» и других известных фильмов Кристофер Нолан выбрал «Гладиатора 2» — его впечатлили размах ленты и дерзость Ридли Скотта. Постановщик «Чужого: Ромул» Федерико Альварес отдал свой голос «Головоломке 2», а создатель «Гарри Поттера и Узник Азкабана» Альфонсо Куарон выбрал бразильскую драму «Я всё ещё здесь».

Лучшие фильмы 2024 года по версии режиссёров Голливуда

  • Кристофер Нолан («Оппенгеймер») — «Гладиатор 2»
  • Александр Пэйн («Оставленные») —  «Конклав»
  • Альфонсо Куарон («Гарри Поттер и Узник Азкабана») — «Я всё ещё здесь»
  • Федерико Альварес («Чужой: Ромул») — «Головоломка 2»
  • Крис Коламбус («Один дома») — «Моя старая задница»
  • Майкл Манн («Схватка») — «Неукротимый»
  • Джей Джей Абрамс («Миссия невыполнима 3») — «Девушка и море»
  • Барри Дженкинс («Лунный свет») — «Мальчишки из «Никеля».
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