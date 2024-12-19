Режиссёры Голливуда назвали лучшие фильмы 2024 года

Издание Variety попросило у популярных голливудских режиссёров выбрать лучший фильм 2024 года. Многие постановщики сделали выбор в пользу тех лент, которые произвели на них наибольшее впечатление за последние 12 месяцев.

Так, режиссёр «Оппенгеймера», «Интерстеллара» и других известных фильмов Кристофер Нолан выбрал «Гладиатора 2» — его впечатлили размах ленты и дерзость Ридли Скотта. Постановщик «Чужого: Ромул» Федерико Альварес отдал свой голос «Головоломке 2», а создатель «Гарри Поттера и Узник Азкабана» Альфонсо Куарон выбрал бразильскую драму «Я всё ещё здесь».

Лучшие фильмы 2024 года по версии режиссёров Голливуда

Кристофер Нолан («Оппенгеймер») — «Гладиатор 2»

Александр Пэйн («Оставленные») — «Конклав»

Альфонсо Куарон («Гарри Поттер и Узник Азкабана») — «Я всё ещё здесь»

Федерико Альварес («Чужой: Ромул») — «Головоломка 2»

Крис Коламбус («Один дома») — «Моя старая задница»

Майкл Манн («Схватка») — «Неукротимый»

Джей Джей Абрамс («Миссия невыполнима 3») — «Девушка и море»

Барри Дженкинс («Лунный свет») — «Мальчишки из «Никеля».