В Steam стартовала зимняя распродажа со скидками на тысячи игр
19 декабря в Steam началась масштабная зимняя распродажа. На протяжении ближайших двух недель игроки смогут приобрести множество самых разных проектов со скидками. Покупать игры можно и в России — мы собрали самые примечательные варианты.
Видео доступно на YouTube-канале CyberHowl. Права на видео принадлежат Valve.
Интересные предложения на зимней распродаже в Steam в России
- Baldur's Gate 3 — 1599 рублей (- 20%)
- Elden Ring — 2399 рублей (- 40%)
- Balatro — 549 рублей (- 10%)
- Animal Well — 799 рублей (- 20%)
- Death Stranding: Director's Cut — 1649 рублей (- 50%)
- Banishers: Ghosts of New Eden — 1399 рублей (- 50%)
- Lies of P — 2399 рублей (- 40%)
- Palworld — 825 рублей (- 25%)
- Enshrouded — 1119 рублей (- 20%)
- Sons Of The Forest — 550 рублей (- 50%)
- Mount & Blade 2: Bannerlord — 1399 рублей (- 50%).
- The Walking Dead: The Telltale Definitive Series — 400 рублей (- 75%)
- Divinity: Original Sin 2 — 239 рублей (- 70%)
Зимняя распродажа в Steam продлится до 2 января 21:00 мск. На протяжении двух недель размер скидок останется неизменным.
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